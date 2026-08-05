Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile Bodrum'da objektiflere yansıdı. Çiftin tatil görüntüleri sosyal medyada ilgi görürken, Ulusoy'un son bir yıldaki fiziksel değişimi de gündem oldu.

Bodrum'da birlikte tatil yapan Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora, kameralar tarafından görüntülendi. Tatillerine devam eden çift, samimi halleriyle dikkat çekerken, en çok konuşulan detay ise Ulusoy'un değişen görünümü oldu.

Son dönemde ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncunun sakal bıraktığı ve önceki görüntülerine kıyasla kilo aldığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan karelerin ardından Ulusoy'un yeni imajı kısa sürede takipçileri arasında yorum konusu oldu.