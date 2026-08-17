Hande Erçel, kamera önündeki kariyerine yeni bir alan eklemeye hazırlanıyor. Rol aldığı projelerle Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da adını duyuran oyuncu, hikâye ve senaryo yazarlığı eğitimi almak için ay sonunda Londra’nın yolunu tutacak.

LONDRA’DA YENİ BİR EĞİTİME BAŞLAYACAK

Daha önce dil eğitimi için Londra’ya giden Hande Erçel, bu kez senaryo ve hikâye yazarlığı alanında kendisini geliştirmek için İngiltere’ye gidecek.

Oyuncunun kariyer planları arasında kamera önünün yanı sıra yaratıcı yazarlığa da yer vermek istediği öğrenildi. Erçel’in bu kararında yapımcı sevgilisi Onur Güvenatam’ın da kendisine destek verdiği belirtildi.

BODRUM’DA AİLESİYLE TATİL YAPTI

Londra hazırlığı öncesinde Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Bodrum Türkbükü’nde tatil yaptı. Oyuncu, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile geçirdiği tatilden fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

TEŞKİLAT İDDİASINA TOLGA SARITAŞ’TAN YANIT

Öte yandan Hande Erçel’in Teşkilat dizisinin kadrosuna katılacağı yönündeki iddialar da gündeme gelmişti. Erçel’in eski rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, eşi Zeynep Mayruk ve oğulları Ali ile Çeşme’de tatil yaparken GazeteMagazin objektiflerine yansıdı.

Beach çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sarıtaş’a Hande Erçel’in diziye dahil olacağı yönündeki iddialar soruldu. Ünlü oyuncu, “Öyle bir ihtimali bilmiyorum” diyerek konuya ilişkin net bir bilgisinin olmadığını söyledi.