Televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden Bethenny Frankel, son yıllarda yöneldiği sosyal medyadan elde ettiği gelirle gündemde. TikTok ve Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunan Frankel, influencer olarak kazandığı paranın kendi iş dünyasındaki başarılarını bile şaşırttığını itiraf etti.

“BU İŞ KONTROLDEN ÇIKTI”

Skinnygirl markasıyla iş dünyasında büyük bir başarı yakalayan Frankel, markasını 2011 yılında 100 milyon doların üzerinde bir bedelle Beam Global’e satmıştı.

Daily Mail’e konuşan Frankel, influencer gelirlerinin Skinnygirl dönemindeki en yüksek kazancını bile geride bıraktığını söyledi. Ünlü isim, “Bu iş kontrolden çıktı. Harika! Şu ana kadar elde ettiğim en başarılı şey” ifadelerini kullandı.

YILDA 20 MİLYON DOLARDAN FAZLA KAZANIYOR

Bethenny Frankel, mayıs ayında katıldığı “Aspire” podcast’inde sosyal medyadan ve ticari faaliyetlerinden yılda 20 milyon dolardan fazla kazandığını açıklamıştı.

TikTok’ta 3,4 milyon, Instagram’da ise 4 milyon takipçisi bulunan Frankel; yiyecek ve ürün incelemeleri, açık sözlü yorumları ve popüler kültür değerlendirmeleriyle geniş bir kitleye ulaşıyor.

SKINNYGIRL’DEN DAHA BÜYÜK YENİ MARKA

Frankel, sosyal medya başarısının yanı sıra yeni bir girişim için de kolları sıvadı. Ünlü isim; düşük kalorili simit, sürülebilir ürünler ve kahveler sunacak “Supermodel Cafe” adlı yeni markasını piyasaya hazırlıyor.

Frankel, yeni şirketinin Skinnygirl’den “yüzde 100” daha büyük olacağını iddia etti.

“İNSANLAR BENİM AR-GE EKİBİM”

55 yaşındaki Frankel, girişimcilik başarısının arkasındaki yöntemden de söz etti. Ünlü isim, ürünleri ve içerikleriyle ilgili insanların yaptığı yorumları önemseyerek bunları bir tür araştırma ve geliştirme süreci olarak gördüğünü belirtti.

Frankel, insanların dürüst olduğuna ve yalnızca nefret etmek amacıyla yorum yapmadığına inandığı sürece, kendisi için bu kişilerin adeta bir “Ar-Ge ekibi” olduğunu söyledi.