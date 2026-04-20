Fransa'nın başkenti Paris'teki Givaudan Perfumery School’da özel eğitim alan Sezen, leylak notasını temel alan kendi formülünü oluşturdu. Dünyaca ünlü parfümör Valerie Garnuch ile çalışan oyuncu, teknolojik robotlar eşliğinde hazırladığı kokuyu bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürdü.

LABORATUVARDA TEKNOLOJİK ÜRETİM YAPILDI

Sezen, parfümeri dünyasının merkezi kabul edilen laboratuvarlarda "Carto" adlı ileri teknoloji robotu kullanarak kendi koku formülünü dakikalar içinde kokuya dönüştürdü. Hazırlanan özel seri, bir parfüm markasıyla yapılan iş birliği kapsamında piyasaya sürülmek üzere hazırlandı.

Proje kapsamında satışa sunulacak parfümlerin tüm kazancı doğrudan çocukların ihtiyaçları için kullanılacak. Melis Sezen, markanın yaratım sürecini ve teknik detaylarını şu sözlerle açıkladı:

"Zamanı bükmek, mekanı kırmak, hisleri ve renkleri kokuya dönüştürmek sihrin kendisi değil de ne? Benim leylak kokum hem kocaman bir yeşillik ve tazelik, hem de çiçeğin pudramsı sıcaklığıyla birleşti. Kokladığım her şey ile büyülendiğim bir masalın içindeyim."

ÇOCUKLAR İÇİN ANLAMLI BAĞIŞ KARARI

Başarılı oyuncu, "hayallerimin yolculuğu" olarak tanımladığı girişimin en kritik noktasının sosyal fayda olduğunu vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, elde edilen gelirin hediye edileceğini belirterek takipçilerinden tam not aldı.

Sezen'in Paris'teki süreci ve projeye dair paylaştığı resmi açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Kendi kokumu yaratmak için Sevgili @madparfumeurofficial ile birlikte @givaudanperfume ün merkezi Paris’teyiz. Bu yolculukta çok şanslıyım ki çok özel bir parfümör olan @valerie.garnuch ile el ele verdik. Güneş gibi parlayan enerjinle ruhumdaki kokulara yolculuk yapmak çok heyecan verici. Önce kokularımız üzerinde çalışıp kokuların nasıl yapıldığını Givaudan laboratuvarlarını ziyaret ettik. Ardından dünyadaki tek parfümeri okulu olan Givaudan Perfumery School’da leylağın kendisini koklayıp kokunun notalarını tanımlayıp onun doğallığına yaklaşmaya çalışıp kokuyu baştan yarattık, aldığımız derste ne kadar heyecanlı ve keşfeden bir öğrenci olduğumu anlatamam. Parfüm, bilim ve sanatın birleştiği yer. Koku bir kavuşum. Bir kokunun yaratımının hem teknik ve tamamen bilimsel tarafına şahit olmak ve dünyada bir tek Givaudan’da bulunan videoda da gözüken müthiş robot Carto’yu kullanarak formülü tamamen kendiniz belirleyip dakikalar içinde kokuyu hazır olarak elde etmek tarif edilemez. Benim leylak kokum hem kocaman bir yeşillik, tazelik hem de çiçeğin pudramsı sıcaklığıyla birleşti. Zamanı bükmek, mekanı kırmak, hisleri, resimleri, renkleri, kelimeleri kokuya dönüştürmek sihrin kendisi değil de ne? Çiçeksiliğin ve hayvansılığın, doğanın soğukluğunun ve sıcaklığının içinde gezinmek. Kokladığım her şey ile büyülendiğim bir masalın içindeyim, bu sihirli yolculuğa beni çıkaran çok sevgili @madparfumeurofficial ailem çok özelsiniz. Kokumuz üstünde harıl harıl çalışıyoruz. Koku demek öz demek, eşsiz varoluşun özgürce dansı demek. En kıymetlisi de @madparfumeurofficial ile birlikte Allah’ın izniyle elde edilen gelir çocuklar için hediye edilecek.