Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız gibi filmlerle tanınan oyuncu Murat Cemcir'in yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında verilen iflas kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dr. Seuss'un aynı adlı çocuk romanından uyarlanan Şapkalı Kedi filminin ön gösteriminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cemcir, şirket hakkındaki karara ilişkin ilk kez konuştu.

“AVUKATLARIMIZ GEREKLİ İTİRAZLARINI YAPTILAR”

Şirket hakkında verilen iflas kararıyla ilgili soruları yanıtlayan Murat Cemcir, kendilerine ulaşmayan bir tebligat bulunduğunu ve bu nedenle süreçten haberdar olmadıklarını söyledi.

Cemcir, “Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TR 40 33 PRODUCTIONS HAKKINDA İFLAS KARARI VERİLMİŞTİ

2016 yılında kurulan TR 40 33 Productions, sinema sektörüne iddialı bir giriş yapmıştı. Şirket, Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız gibi gişede başarı yakalayan yapımlara imza atmıştı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında yürütülen süreç sonunda iflas kararı vermişti. Murat Cemcir'in açıklamasıyla birlikte kararın ardından hukuki itiraz sürecinin devam edeceği öğrenildi.