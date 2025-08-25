Sosyal medyada bir kişinin yaptığı itiraflar adeta kan dondurdu.

Videodaki kişi, Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunurken dokuz yaşında olduğunu belirttiği kızına ve parktaki diğer çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Tepkilere neden olan videonun ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır.

Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır.

Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz."