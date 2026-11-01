İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 2011 doğumlu kızı D.D.'yi henüz 6 yaşındayken para karşılığında farklı erkeklerin evine götürerek istismara maruz kalmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan anne S.D. hakkındaki ceza davasında karar açıklandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 44 yaşındaki sanık S.D.'nin, kızı D.D.'yi 6 yaşından 15 yaşına kadar farklı tarihlerde maddi kazanç karşılığında Aydın Ö., Engin A., Selahattin T. ve Tahir G.'nin ikametlerine götürdüğü ve çocuğun bu adreslerde istismara uğramasına yol açtığı belirtildi.

25 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

Soruşturma sürecinde tutuklanan sanık anne hakkında hazırlanan iddianamede, "Çocuğun cinsel istismarı" ile "Çocukları fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istendi. 2017 yılından itibaren gerçekleşen eylemlerden sanığın maddi menfaat temin ettiği ifade edildi. Mağdur D.D. ise adli makamlara verdiği beyanında maruz kaldığı temas ve eylemleri detaylarıyla anlattı.

AYLIK GELİRİNİ MAHKEMEDE BEYAN ETTİ

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanığın kimlik tespiti yapıldı. Mahkemedeki sorgusunda bekar, dört çocuk annesi ve ilkokul mezunu olduğunu belirten sanık S.D., mesleğinin fırıncılık olduğunu ve aylık gelirinin 24 bin lira seviyesinde bulunduğunu söyledi.

MAHKEME ZİNCİRLEME SUÇTAN 30 YILA HÜKMETTİ

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık S.D.'nin 12 yaşından küçük mağduru cinsel ilişkide bulunulması amacıyla para karşılığı diğer sanıkların yanına götürdüğü gerekçesiyle eylemlerine karşılık ilk olarak 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun kendi öz kızına karşı işlenmiş olması sebebiyle ceza yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarıldı. Eylemin farklı zamanlarda zincirleme şekilde sürdürülmesi nedeniyle ceza nihai olarak 30 yıl hapse yükseltildi.

Sanık hakkında herhangi bir takdiri indirim maddesi uygulamayan mahkeme heyeti, S.D.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.