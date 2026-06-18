Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir'de "Cihan Albora" karakterine hayat veren Ozan Akbaba, yıllar sonra çocukluğuna uzanan anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Kars'ta doğduğu evi 25 yıl sonra yeniden gören oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmişe duyduğu özlemi ve yaşadığı duyguları anlattı.

DOĞDUĞU EVİ YILLAR SONRA ZİYARET ETTİ

1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, doğduğu evi yıllar sonra ziyaret etti. Evin fotoğrafını takipçileriyle paylaşan oyuncu, geçen zamana rağmen bazı şeylerin hiç değişmediğini ifade etti.

ÇOCUKLUĞUNDAKİ HİSLERE KAVUŞTU

Akbaba paylaşımında, "25 yıl sonra, doğduğum evde... Havası, rüzgarı, sesi aynı. Arka bahçesinin otları, çiçekleri aynı, kokuları aynı. Garip bir his" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu sözlerinin devamında ise yıllar içinde yaşadığı değişimi anlatarak, "Büyümüşüm, neler görmüşüm, ne fırtınalar yemişim, ne korkular, ne hüzünler, ne sevinçler yaşamışım. Ama çiçeklerin üstüne düşen gölgem aynı. Çünkü sanıyorum çok değişmiş olmama rağmen çiçekler hiç değişmemiş" dedi.

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

OZAN AKBABA ÇIRAK DİZİSİ ÇEKİMLERİ BAŞLADI MI?

Öte yandan Ozan Akbaba, TRT tabii için hazırlanan "Çırak" dizisinin ikinci sezon çekimlerine devam ediyor. Senaryosunu Birol Tezcan ile birlikte kaleme aldığı yapımın çekimleri Kars'ta sürüyor.