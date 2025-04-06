Aranjör ve DJ Ozan Doğulu, 'Bambaşka Sohbetler' adlı televizyon programına konuk oldu.

Üç kız babası Doğulu, kendisi gibi müzisyen olan kızı Arya'nın bu yazdan itibaren amcası Kenan Doğulu'ya sahnede eşlik edeceğini söyledi:

"Babalığı onlardan öğreniyorum, başta Arya olmak üzere... Arya 17 yaşında oldu, bu yazdan itibaren amcasına sahnede vokal yapacak."

"Bunlar bana da değişik duygular. Babalığı bilmiyorsun ama bir şekilde içgüdüyle yapıyorsun. Kızlara göre eğlenceli bir babayım."

Kenan Doğulu, geçen haziran ayında da Arya'nın okul etkinliğinde yeğeniyle sahneye çıkmış ve ikili 'Kirli Beyaz Kedi' şarkısını söylemişti.