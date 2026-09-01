30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü, Bartın’ın İnkumu tatil merkezinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bartın Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Fener Alayı Yürüyüşü’nün ardından Ozan Doğulu konser verdi.

Konser öncesinde Ozan Doğulu’nun yürümekte zorlandığı ve zabıta ekiplerinin ünlü müzisyene koluna girerek yardımcı olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından Doğulu, yaşadığı sağlık sorununa ilişkin açıklama yaptı.

"VERTİGO RAHATSIZLIĞIM VAR"

Bartın medyasına konuşan Ozan Doğulu, vertigo rahatsızlığı bulunduğunu belirtti. Uzun yolculuk ve kum zemininin denge problemi yaşamasına neden olduğunu ifade eden Doğulu, zabıtanın düşmemesi için kendisini sıkı tuttuğunu söyledi.

Doğulu, yaşadığı denge problemi nedeniyle sahneye çıkarken zabıta ekiplerinden destek aldığını belirtirken, konser boyunca yaklaşık 140 dakika sahnede kaldığını da ifade etti.