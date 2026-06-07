Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu Ozan Güven, katıldığı televizyon programında 2020 yılında başlayan dava süreci hakkında ilk kez ayrıntılı açıklamalar yaptı. Altı yıl boyunca konuşmamayı tercih ettiğini belirten Güven, hukuki süreç nedeniyle sessiz kaldığını söylerken, kamuoyunda yaşanan tartışmalar ve son dönemde maruz kaldığı tepkilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

''KONUŞMAMAMIN NEDENİ ADALETE OLAN GÜVENİMDİ''

A Para programına katılan Ozan Güven sorulara yanıt verdi. Şiddet davasının son derece hassas bir konu olduğunu ifade eden Ozan Güven, süreç boyunca kamuoyu önünde açıklama yapmamasının temel nedeninin devam eden yargılama olduğunu söyledi.

Konunun yıllar boyunca farklı şekillerde tartışıldığını belirten Güven, mahkemedeki gizlilik kararları ve hukuki süreç nedeniyle sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Kamuoyu oluşturmaya yönelik bir tavır sergilemek istemediğini dile getiren oyuncu, adalet sistemine duyduğu güven nedeniyle konuşmadığını söyledi:

''Şiddet davası çok hassas bir konu. 'Neden sustun?' diyorlar? Adalet var, hukuk var, gizlilik kararı var, konuşma yasağı var. Mevzu çok keskin. Bu konu basitleştirilip ayaküstü konuşulacak bir konu değil, sosyolojik bir vaka. Meseleyi kadın erkek diye sınıflandırmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Erkekler de bunun mağduriyetini yaşıyorlar. Kadına, erkeğe, çocuğa, hayvana her gün neler oluyor, neler yaşanıyor. Bunların her gün ulu orta konuşulması bir kere edepten, olmaz. Ben ne kadar meşhur olduğumu bu olayla anladım. Çok meşhurmuşum. Mahkemede gizlilik kararım var. Ağzımdan çıkacak bir şey bambaşka anlaşılabilir. Çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirdim. Ama adalete olan güvenimden ve konunun bu kadar sulandırılmamasını istediğimden sustum.''

''BÜTÜN KADINLARDAN ÖZÜR DİLERİM''

Güven, süreç boyunca kendisi hakkında oluşan algının birçok kişiyi etkilediğini belirterek, özellikle kadınlardan özür dilediğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, "İçine şüphe düşürdüğüm, benimle ilgili hayal kırıklığı yaşayan bütün kadınlardan özür dilerim" dedi ve şu sözleri ekledi:

''Beni setin çaycısına sorun, hayatıma giren insanlara sorun. Hayatımda böyle bir dosya yok, olmayacak da olamaz da. Dolayısıyla bu hayatımdan giden 6 sene benden çok şey götürdü. İçine şüphe düşürdüğüm benimle ilgili hayal kırıklığı olan bütün kadınlardan özür dilerim. Ama çok şık bir kurbandım ben.''

''ERTESİ GÜN ARABAMI ALIP BURSA'YA GİTTİ''

Deniz Bulutsuz'un servis edilen fotoğraflarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ozan Güven, ''O dönem servis edilen fotoğraflar neydi inanın ben de bilmiyorum. Olay gecesi benim yardımcım aldı götürdü kendisini. Ertesi gün arabamı alıp Bursa'ya gitti. 4 gün sonra arabayı getirdi. Olaydan 6. gün sonra da gitti. Ben dokunmadım ya, dokunmadım. Benden sonra ne oldu bitti bilemem.'' diye konuştu.

KADIKÖY'DE YAŞANAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de yaşadığı ve sosyal medyada gündem olan olayla ilgili de ilk kez açıklama yapan Güven, kamuya açık alanlarda hedef gösterilmenin kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Eleştiri ile linç kültürü arasındaki farkın göz ardı edildiğini savunan oyuncu, uzun yıllardır "dinlenmeden yargılanma" duygusunu yaşadığını ifade etti:

''Çok ağır geldi. Bir insanın kamusal bir alanda hedef gösterilmesi, dinlenmeden yargılanması ve bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılması kolay taşınacak bir şey değil. Bana tepki duyulabilir, eleştirilebilirim; bunu anlıyorum. Ama eleştiri başka şey, linç başka şey. Kadıköy'de yaşanan olay bana, yıllardır yaşadığım "dinlenmeden hüküm verilme" duygusunu bir kez daha ve çok sert biçimde hissettirdi. Sürece riayet edeyim derken kendime, yakınlarıma ve sevenlerime haksızlık ettim. Bugün bu sessizliğin beni, yakınlarımı ve sevenlerimi yorduğunu görüyorum. Bundan sonra kendimi daha açık, daha sakin ama daha net ifade edeceğim.''

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayıp darbettiğ iddiasıyla yargılandığı davada, verilen 2 yıl 3 ay çaptırıldığı hapis cezası onanmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını belirtmişti. Güven cezasının denetimli serbestlik süresi dışında kalan cezasının 45 gününü açık cezaevinde geçirecek. Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u 13 Haziran 2020 yılında darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava 6 Haziran’da İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı. Mahkeme, Ozan Güven'in 'Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Hakaret' suçlarından beraatine, 'Kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti. Deniz Bulutsuz'un ise 'Basit yaralama' suçundan beraatine karar verildi. Tarafların karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.