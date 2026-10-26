Ozan Güven, İki Arada programında ölüm ve vedalaşma üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vefat edenlerin ardından söylenen “Işıklar içinde uyu” ifadesine karşı çıkan oyuncu, kendi tercihinin nedenini anlatırken babasının cenazesine götürülmemesinin kendisinde bıraktığı izleri de dile getirdi.

“ALLAH RAHMET EYLESİN” DEMEK BU KADAR ZOR MU?

Sanat dünyasında da sıkça kullanılan “Işıklar içinde uyu” ifadesini eleştiren Ozan Güven, cenazelerde “Allah rahmet eylesin” denmesini tercih ettiğini söyledi.

Güven, “Cenazelerde ‘Allah rahmet eylesin’ demek bu kadar zor mu? Galaksilerdeki enerjilerden bahsetmek yerine ‘Allah rahmet eylesin’ denebilir. Bir de ‘Işıklar içinde uyu’ sözüne takıldım. Ben ‘Allah rahmet eylesin’ demeyi tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

BABASININ CENAZESİNE GÖTÜRÜLMEMİŞ

Çocukken babasının cenazesine götürülmediğini anlatan oyuncu, bu deneyimin kendisinde iz bıraktığını belirtti. Güven, bu nedenle artık bir yakını ya da tanıdığı hayatını kaybettiğinde cenazeye katılmak ve onu son yolculuğunda uğurlamak istediğini dile getirdi.

ANNEANNESİNİN CENAZESİNDE YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI

Ozan Güven, anneannesinin cenazesinde yaşadığı bir olayı da paylaştı. Yakını bulunmayan başka bir kişinin cenazesine yardımcı olduğunu belirten oyuncu, cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından anneannesini uğurlayabildiklerini anlattı.