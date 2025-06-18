Oyuncu Ozan Güven ile sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz arasında yaşanan darp olayına ilişkin davada karar geçen gün açıklandı.

Mahkeme, Ozan Güven'i 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

'Hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraatine karar verdi.

Güven hakkında verilen hapis cezası ertelenmedi.

Mahkeme, Deniz Bulutsuz'un da 'basit yaralama' suçundan meşru savunma gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Bulutsuz "Cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım" ifadelerini kullandı.

"İLGİLENMİYORUM"

Önceki gün bir ödül töreninde 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne lâyık görülen Ozan Güven, sonrasında muhabirlerin mahkeme kararı ve Deniz Bulutsuz'un açıklamasına dair sorularına şöyle yannıt verdi:

"Davayla ilgili hiçbir şey konuşmuyorum. Yargı süreci devam ediyor. Birkaç gün içinde avukatlar açıklama yapacak. Her şey yolunda."

"Mahkemeyle ilgileniyorum. Konuyla ya da söyledikleriyle ilgilenmiyorum."