Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davanın duruşması geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yapılan duruşma sonucunda mahkeme, Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine karar verildi.

KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

Mahkeme, verilen hapis cezası için erteleme takdirinde bulunmazken, söz konusu karar Güven tarafından istinafa taşındı. Kararın burada da onanması halinde Ozan Güven, aldığı hapis cezasının bir kısmını cezaevinde çekecek.

'CEZAEVİNE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM'

Kararın ardından Deniz Bulutsuz sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. “Unutmayın, asla yalnız değiliz, değilsiniz!” başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dün, 5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme kendisine mahkûmiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan tüm suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibariyle, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım.”

Bulutsuz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Hakkımızı aramanın boş olduğuna inandırıldığımız, adalete olan güvenimizin sarsıldığı bu zamanlarda, 5 sene süren bir savaşın içerisinden kazanarak çıkmak ve kadına şiddet uygulayan birinin hapisle cezalandırıldığını görmek muhteşem bir his. Davayı açarken iki amacım vardı: Biri; bana yapılan haksızlığa karşı hakkımı arama. Diğeri ise fiziksel ya da mental şiddete maruz kalan kadınların seslerini çıkarmaktan korkmamasına biraz olsun ilham olmak. Umarım bu karar, ikincisi için emsal teşkil eder. Avukatlarım Mustafa Kurtuluş ile Hakan Şimşek’e ve süreçte bana destek olan herkese sonsuz minnettarım. Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere.”

