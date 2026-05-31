İstanbul Kadıköy'de bir mekanda bir araya gelen Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven, bazı müşterilerin tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı. Kısa sürede büyüyen protesto nedeniyle ikili mekandan ayrılmak zorunda kalırken, olay anlarına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İddialara göre 29 Mayıs gecesi Kadıköy'deki bir mekanda bulunan Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven'i fark eden bazı kadın müşteriler, Güven'e tepki göstermeye başladı. Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında verilen kararın ardından oluşan hassasiyet nedeniyle müşterilerin "Failler dışarı" sloganları attığı öne sürüldü.

PROTESTOYA DİĞER MÜŞTERİLER DE KATILDI

Başlangıçta masalarından kalkmayan ikiliye yönelik tepkiler kısa sürede büyüdü. Mekandaki başka müşterilerin de protestoya katılmasıyla sloganlar ve alkışlar yükselirken, ortamda zaman zaman gergin anlar yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ozan Güven'e yönelik tepkilerin devam ettiği, Mehmet Aslantuğ'un ise tansiyonu düşürmeye çalıştığı görüldü. Artan protestoların ardından iki isim mekandan ayrıldı.

MEHMET ASLANTUĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşananların ardından sessizliğini bozan Mehmet Aslantuğ, olay gecesine ilişkin açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, söz konusu mekana davet üzerine ilk kez gittiğini ve amacının gerilimi artırmak değil, ortamı sakinleştirmek olduğunu söyledi.

Aslantuğ açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yaşanan gerilim sırasında yaptığım şey, giderek sertleşebilecek bir ortamın daha fazla büyümesine engel olmaya çalışmaktan ibarettir. Oraya davet edildim. İlk kez gittim. Herkesin az çok yaşça büyüğü olarak tek tek konuşup asgariden gerekeni yapmaya çalıştım.

Farklı başlıklarla da olsa, linç kültürünün kimseye bir anlam katmadığına, derin yaralar, pişmanlıklar yaşattığına tanıklık eden biriyim. 30 yıl süren bir evliliği hüzünle uğurlarken bile, mahkeme yolunda “Elimden tutar mısın” diyen bir ayrılığa mesafeli durmadım, duramazdım.

Bazı arkadaşlıklar; hangi boşluğu / travmayı yalnız bırakmamam gerektiğini; payımıza düşen sorgulamayı / iyileştirmeyi başkalarının öfkesinden öğrenerek esirgeyecek de değilim."