Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir mekanda beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Mekanda bulunan kadınlar, ünlü oyuncuyu protesto etmeye başladı. Giderek büyüyen tepkiler sonucunda Güven, "Failler dışarı" sloganları eşliğinde bulunduğu mekandan ayrılmak zorunda kaldı.
"LİNÇ BAŞKA ŞEYDİR"
Yaşanan olayın ardından Ozan Güven uzun süren sessizliğini bozarak konuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Altı yıldır hakkında çok şey söylendiğini ve haksızca tekrarlandığını belirten Güven, hukuki sürece olan saygısından dolayı bugüne kadar sustuğunu ifade etti. Oyuncu, kimseden kendisini sorgusuz sevmesini veya desteklemesini beklemediğini dile getirdi.
Güven, "Ben de bir insanım" diyerek hedef haline getirilmesine sitem etti.
"6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı.
Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çogu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum.
Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım!"
NE OLMUŞTU?
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada cezası onanan ve 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, Kadıköy'de arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile otururken kadınların tepkisiyle karşılaştı. Ünlü oyuncunun mekanda olduğunu gören kadınlar, “Failler dışarı” gibi sloganlar atarak tepki gösterdi. Tepkiye rağmen bir süre masada oturmaya devam eden ünlü isim, daha sonra mekanı terk etmek zorunda kaldı.Güven'e yönelik protestodan görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.