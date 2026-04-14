Galatasaray'ın altyapısından yetişen Ozan Kabak, geleceği için kararını verdi. 7 sene önce 11 milyon Euro karşılığında Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan 26 yaşındaki milli futbolcu; Schalke, Liverpool ve Norwich'in ardından son olarak Hoffenheim'da oynamıştı.

Bundesliga ekibi Hoffenheim, milli yıldız ile sözleşme uzattığını duyurdu. TSG Hoffenheim Spor Genel Müdürü Andreas Schicker “Diğer birçok teklife rağmen, Ozan’ın TSG Hoffenheim’daki yolumuzu kasıtlı olarak seçtiği için çok memnunum. Bu güçlü bir sinyal. Ozan, ciddi sakatlığından sonra geri döndü ve bu sezon takımımızın merkezi bir ayağı olduğunu tekrar gösterdi. düello gücü, güç, hedef tehlikesi ve olağanüstü zihniyetiyle, ihtiyacımız olan nitelikleri getiriyor.” dedi.

Ozan Kabak da sözleşme tazelemekten memnun olduğunu belirterek “Hoffenheim’da kendimi çok rahat hissediyorum ve birlikte büyümeye devam etmenin sportif bakış açısını görüyorum. TSG bana büyük güven verdi, uzun süre geçirdiğim zaman bile beni destekledi ve her zaman bana inandı. Gelişmenin bir parçası olmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum ve kulüple birlikte iddialı hedeflerimize ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.