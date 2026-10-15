Ozan Tufan’ın profesyonel futbol serüveni tam 14 yıl önce KuPS Kuopio karşısında başladı. Bursaspor altyapısında yetişen ve dönemin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam tarafından A takıma dahil edilen 17 yaşındaki genç Ozan, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçının 63. dakikasında Hakan Aslantaş’ın yerine oyuna girdi.

8 DAKİKADA TARİHE GEÇTİ

Sahaya adım attıktan yalnızca 8 dakika sonra, dakikalar 71’i gösterirken KuPS ağlarını sarsarak skoru 6-0’a getiren Ozan Tufan, kariyerinin ilk resmi maçında ilk gol sevincini yaşadı. Bu gol aynı zamanda onu Türk futbol tarihinde Avrupa kupalarında gol atan en genç isimlerden biri yaptı.

14 YIL SONRA YENİDEN

O gecenin ardından Türk futbolunun en çok konuşulan figürlerinden birine dönüşen Ozan Tufan; Bursaspor, Fenerbahçe, Watford, Hull City ve A Milli Takım formalarıyla yüzlerce üst düzey maça çıktı. Aradan geçen 14 yılın ardından çember kapandı: 31 yaşındaki tecrübeli orta saha, bu kez Trabzonspor’un başarısı için kariyerinin kapısını aralayan Finlandiya ekibine karşı sahada yer alacak.