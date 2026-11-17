Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Trabzon'un Arsin ilçesinde öğrencilerle buluştu. Etkinlikte, futbolcunun kariyerine ilişkin soruların yöneltildiği bilgi yarışması düzenlendi. Ozan Tufan, yarışmayı kazanan 11 öğrenci için 11 Trabzonspor formasını imzaladı. Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre program, Arsin Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Arsin Kaymakamlığı Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerle bir araya gelen Ozan Tufan, Trabzonspor'da forma giymenin kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi. Oğlu Arel ve ailesinin de bordo-mavili renklere gönül verdiğini dile getirdi. Programa Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ve futbolcunun eşi Rojin Tufan da katıldı.

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