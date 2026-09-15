“HAYATIMIN EN GÜZEL YANISIN”

Ozan Tufan, eşinin fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

“Sen sadece eşim değil, en yakınım, huzur aradığım, hayatımın en güzel yanısın. Yeni yaşında bütün dileklerin ve isteklerin gerçek olsun. Ben ve Aren de her yaşında yanında, elini tutanlar olalım. Seni çok seviyorum Ömrüm. ❤️”