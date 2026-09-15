Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Eşine olan sevgisini dile getiren futbolcunun romantik sözleri dikkat çekti.
“HAYATIMIN EN GÜZEL YANISIN”
Ozan Tufan, eşinin fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
“Sen sadece eşim değil, en yakınım, huzur aradığım, hayatımın en güzel yanısın. Yeni yaşında bütün dileklerin ve isteklerin gerçek olsun. Ben ve Aren de her yaşında yanında, elini tutanlar olalım. Seni çok seviyorum Ömrüm. ❤️”
Tufan’ın eşi için yazdığı sözler, takipçilerinden de beğeni aldı.
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