Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı sahasında 2-0 mağlup ederek 3 puanı kapmayı başardı.

Mücadelenin ilk golünü atan Ozan Tufan, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

''BU MAÇI KAZANMAMIZ LAZIMDI''

Ozan Tufan açıklamasında, "Konferans Ligi'nde zor bir sahada oynayarak geldik, onun yorgunluğu bazı oyuncularda vardı. Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı. Yoğun çalışıyoruz, maç günü de antrenman yapıyoruz. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Puan farkı açılmıştı, kazanmalıydık." ifadelerini kullandı.

''EŞİME VE ÇOCUĞUMA GOL SÖZÜ VERMİŞTİM''

Eşine ve çocuğuna gol sözü verdiğini belirten Tufan, "Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu." dedi.