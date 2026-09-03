OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN TRABZON'A ALIŞTI
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Ozan Tufan, futbol kariyerinin yanı sıra ailesiyle Trabzon'daki yaşamıyla da dikkat çekiyor. Yaklaşık iki yıldır eşi Rojin Tufan ve oğluyla kentte yaşayan futbolcu, ailesi ve yakınlarıyla bölgenin kültürünü yakından tanımaya devam ediyor.
YAYLA YAYLA GEZİP KÜLTÜRÜ YAŞIYORLAR
Rojin Tufan ise Trabzon'da geçirdiği süre içerisinde yöre halkıyla kaynaşırken kentin geleneksel yaşamına da kısa sürede adapte oldu. Festivallere katılan Tufan, burada horon oynayarak Trabzon kültürünün bir parçası oluyor.
HORON ÖĞRETİYOR, FESTİVALLERE KATILIYOR
Trabzon'un farklı noktalarını yakınlarıyla birlikte gezen Rojin Tufan, bölgenin doğal ve kültürel güzelliklerini de misafirleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Katıldıkları festivallerde horon tepen Tufan, yakınlarına da yöresel dansın inceliklerini öğretiyor. Böylece aile buluşmaları, Trabzon'un geleneksel kültürünün tanıtıldığı keyifli anlara dönüşüyor.
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TARLADAN KARALAHANA TOPLUYOR
Rojin Tufan'ın Trabzon hayatındaki en dikkat çekici alışkanlıklarından biri ise yöresel mutfağa olan ilgisi. Tarlalardan karalahana toplayan Tufan, bu ürünleri kullanarak yöreye özgü yemekler hazırlıyor.
Misafirlerini kendi hazırladığı yemeklerle ağırlayan Rojin Tufan, Trabzon'un vazgeçilmez lezzetlerinden kuymağı da özel olarak hazırlayarak konuklarına ikram ediyor.
TRABZON'UN GÖNÜLLÜ KÜLTÜR ELÇİSİ
Kenti yalnızca yaşadığı yer olarak görmeyen Rojin Tufan, Trabzon'un doğasını, festivallerini ve mutfak kültürünü de yakından tanıyor. Horondan yöresel yemeklere kadar birçok geleneği günlük yaşamına taşıyan Tufan, bu yönüyle adeta Trabzon'un gönüllü kültür elçisi haline geldi.
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