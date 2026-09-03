YAYLA YAYLA GEZİP KÜLTÜRÜ YAŞIYORLAR

Rojin Tufan ise Trabzon'da geçirdiği süre içerisinde yöre halkıyla kaynaşırken kentin geleneksel yaşamına da kısa sürede adapte oldu. Festivallere katılan Tufan, burada horon oynayarak Trabzon kültürünün bir parçası oluyor.