Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konferans Ligi'ndeki Freiburg karşılaşması öncesinde teknik direktör Thomas Reis ile açıklamalarda bulundu. Milli takım formasını yeniden giymek istediğini söyleyen Tufan, cuma günü için beklentisini dile getirdi.

Milli takımda oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu belirten Tufan, “Milli takıma geri dönmek istiyorum. Sergen Hoca ile iletişimimiz olmadı ama beklentim var. İnşallah o forma yeniden nasip olur” dedi. Tufan, gülerek “Cuma günü alarmı kurduk” ifadesini kullandı.

“TARAFTARIMIZA YARIN GÜZEL BİR GALİBİYET ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ”

Thomas Reis'in göreve gelmesiyle takımın büyük bir ivme yakaladığını söyleyen Ozan Tufan, yardımcı antrenörlerin hazırlık ve analiz çalışmalarının da bu süreçte önemli payı olduğunu belirtti. Yoğun ve tempolu programın karşılığını aldıklarını, oyuncuların birbirine yardım etmesinin sonuçlara yansıdığını anlattı.

Trabzonspor'a bağlılığını vurgulayan Tufan, kulübü sevdiğini ve burada oynamaktan keyif aldığını söyledi. Freiburg karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını belirten futbolcu, takımda sakat ve yorgun oyuncular bulunmasının kazanma hedeflerine engel olmadığını ifade etti. Tufan, “Taraftarımıza yarın güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz” dedi.