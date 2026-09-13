Rusya'da göçmen politikalarının sıkılaştırılması, Orta Asyalı işçilerin ülkelerine kitlesel dönüşünü tetikledi. Özbekistan Göçmenlik Ajansı verilerine göre, 25 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında 96 binden fazla Özbekistan vatandaşı ülkesine geri döndü. Söz konusu nüfusun 54 bin 885’i doğrudan Rusya’dan çıkış yaparken, 41 bin 530 kişi ise Kazakistan güzergahı üzerinden Özbekistan’a ulaştı.

Uzmanlar, bu kitlesel dönüşün arkasında Ruble’deki değer kaybı, yüksek enflasyon, güvenlik endişeleri ve 26 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni göçmen yasasının yattığını vurguluyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan yeni düzenleme, yabancı işçilerin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için bölgesel asgari geçim sınırının üzerinde bir gelir elde etmesini zorunlu kılıyor.

Moskova’da dört kişilik bir ailenin aylık gelir barajının 100 bin rubleyi aşması, ortalama kazancı bu seviyenin altında kalan binlerce göçmen işçi için ülkede kalmayı imkansız hale getiriyor.

GELİR ŞARTINI KARŞILAMAYANIN OTURUM İZNİ İPTAL EDİLİYOR

Yasa kapsamındaki gelir şartını karşılayamayan göçmenlerin çalışma ve oturma izinleri iptal edilerek kendilerine 15 gün içinde ülkeyi terk etme zorunluluğu getiriliyor.

Özbekistan hükümeti ise Rusya’nın farklı kentlerindeki temsilcilikleri aracılığıyla maddi zorluk çeken vatandaşlarının dönüşüne destek veriyor ve geri dönenler için istihdam platformları oluşturuyor.

Daha önce inşaat, lojistik, temizlik ve belediye hizmetleri gibi kritik alanlarda yoğunlaşan Özbek işçilerin ayrılışı, Rusya ekonomisinde alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. 2,5 milyonu aşkın açık iş pozisyonunun bulunduğu Rus işgücü piyasasında, yaşanan bu son göç dalgası nedeniyle sektörlerdeki personel açığının daha da derinleşeceği belirtiliyor.