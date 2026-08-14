AŞKA GELDİLER

Özcan Deniz ile İranlı tasarımcı Samar Dadgar, evliliklerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. 2023 yılında nikâh masasına oturan çift, bu kez tatilden yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla gündeme geldi. Samar Dadgar’ın eşine sarıldığı ve öptüğü anları paylaşması dikkat çekti.