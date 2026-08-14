AŞKA GELDİLER
Özcan Deniz ile İranlı tasarımcı Samar Dadgar, evliliklerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. 2023 yılında nikâh masasına oturan çift, bu kez tatilden yaptıkları aşk dolu paylaşımlarla gündeme geldi. Samar Dadgar’ın eşine sarıldığı ve öptüğü anları paylaşması dikkat çekti.
23 YAŞLIK FARKI HİÇE SAYDILAR
Özcan Deniz ile Samar Dadgar’ın ilişkisi başladığı dönem yaş farkları nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı. Aralarında 23 yaş bulunan çift, kendilerine yöneltilen eleştirilere aldırış etmeden ilişkilerini sürdürdü.
2023 yılında evlenen Deniz ve Dadgar, zaman zaman yaptıkları romantik paylaşımlarla mutluluklarını gözler önüne seriyor.
TATİLDEN AŞK POZLARI GELDİ
Çift, birlikte çıktıkları tatilden yeni kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özellikle Samar Dadgar’ın eşine sarıldığı samimi anlar takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Dadgar, Özcan Deniz’e olan sevgisini bir kez daha sosyal medya üzerinden dile getirdi.
“SEN BENİM KALBİMSİN”
Samar Dadgar, eşiyle çekildiği romantik karelerin altına “Sen benim kalbimsin!” notunu yazdı. Özcan Deniz’e sarılıp onu öptüğü anları paylaşan Dadgar’ın aşk dolu sözleri dikkat çekti.
Çiftin tatil pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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ELEŞTİRİLERE RAĞMEN MUTLULUKLARINI SÜRDÜRÜYORLAR
Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı sorunlarla da sık sık gündeme geliyor. Deniz ve Samar Dadgar ise özel hayatlarında yaşanan tüm gelişmelere rağmen birlikteliklerini sürdürüyor.
Çift, yaptıkları paylaşımlarla birbirlerine olan sevgilerini göstermekten de geri durmuyor.
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