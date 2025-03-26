Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 17 Şubat'ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Deniz geçen günlerde de anjiyo olmuştu.

En son Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz'i vergi kaçırmakla suçlamış, hatta ihbar etmişti. Bunun üzerine de Özcan Deniz'in gelirleri - giderleri inceleme altına alınmıştı.

"BÜTÜN SUÇLAR SANA AİT"

Bir süredir sessizliğini koruyan Özcan Deniz sonunda patladı sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı, ağabeyinin uyuşturucu bağımlısı ve dolandırıcı olduğunu öne sürdü:

"Korkutarak ölümle tehdit ederek çevirdiğin bütün kirli işlerin faturasını bizlere kesmeye çalışıyorsun.Tüm aileyi darmaduman ettin. Ne bu hırs ve öfken anlamak mümkün değil! Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin, kafan süngere dönmüş durumda. Paraya tapıyorsun. Akıl tutulması içindesin, gaflet içindesin. Atfettiğin bütün suçlar sana ait."

"Ama sen herkesin hayatını karartmaya and içmişsin. Herkesin ekmeği ile oynuyorsun. Durmadın, durmuyorsun, durmayacaksın. Seninle ilgili beni 30 yıldır herkes uyardı. Ama ben tek erkek kardeşim olan seni kenara atmadım, sahip çıktım."

"Şu an senin yaptığın gibi satmadım. Şimdi finalde herkesi haklı çıkardın.Bu kadar 'şahsiyet yoksunu' olabileceğini öngöremedim. Bu süreçte bile yaptığın onca ihanete ve kötülüğe rağmen sana zarar gelmesin diye kılı kırk yararak süreç yürüttüm. Hak etmediğin ne varsa sana fazlasıyla verdim. Ama sen her defasında daha fazlasını istedin. Asıl seni yiyip bitirmişlere sırtını dayayıp bana ihanet ettin. Beni sattın."

"40 YILLIK BÜTÜN BİRİKİMİMİ HEBA ETTİN"

"Benim adımı kullanıp dolandırdığın kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir 'adamsın'. Neyin peşindesin bilen yok. Sen, benim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (Karından bile sakladığın, sadece senin ve oğlunun bildiği yurt dışına kaçırdığın paramın izini buldum). 'Ekmeğimle oynadı' cümlen bu yüzden" diyen şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Madem ben yiyemiyorum kendisi de karısı da çocuğu da yiyemesin diyorsun. O yüzden ekranlarda 'Benim param yok ama o hala kazanıyor' diyorsun. Belden aşağı saldırıyorsun. Ahlaksızca karımı diline doluyor iftiralar atıyorsun. 40 yıllık bütün birikimimi heba ettin."

"SANA RAĞMEN ÖRDÜM BU KARİYERİ"

"Şimdi de kendi kendini rezil ettiğin ekranlarda, kendini temize çıkartmaya çalışarak daha da rezil ediyorsun. Seninle ilgili artık hukuksal işlemleri başlattım" diyen şarkıcı "Suçlu psikolojisi içindesin. Bu yüzden ekranlardan inmiyorsun. Utanç verici bir amaç güdüyorsun. 'Beni bitirmek'. Ben senin sayende değil, sana rağmen ördüm bu kariyeri. Sahtekarlıkla sarsılmaz. İlahi adalet için zaten Allah yardımcın olsun."

"Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'RAKİP' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın. Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksınız!"