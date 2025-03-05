İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz hakkında Sarıyer Uskumruköy’deki sit alanı kapsamında değerlendirilen üç villada yapılan izinsiz eklemeler için soruşturma başlatmıştı.



Bugün İmar Saçları Bürosu'na gelerek ifade veren Özcan, ifadenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ekol TV'den Elyesa Karatepe'nin haberine göre Özcan, yaşananlardan ağabeyi Ercan Deniz'i suçlu tutarak, Orası benim çocuğumun hakkıdır, kimse orayı yiyemez." ifadelerini kullandı.



Deniz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



"Mevcut durumla alakalı benim aslında hiçbir alakam ilgim yok. İnşaatın sahibi ben değilim, yapan ben değilim. Ben sadece evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından haberdar oldum belediyenin ihtarlarıyla. Ve Deniz Filme ihtarname çektik. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı. Ardından belediyeye gittik. Bize yasal yollarla bize yapı tadilat ruhsatı vermenizi istiyoruz ki aykırılıkları düzeltelim. Ki mal sahibi değilim, mahkemeliğim, sadece intifa hakkım var, yani kullanım hakkım var.



'TAMAMEN MAĞDUR DURUMDAYIM'



Ben buna ne zaman başvurdum? 1. ayın 13'ünde ben belediyeye gidip burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de mağdur tarafım bana ruhsat verin ki düzelteyim demişim. Belediye 1. ayın 14'ünde şikayette bulunmuş. Böyle bir saçmalığın içindeyim şuan. Bu inşaat bir şekilde yapılmış. Ve hiçbir şekilde herhangi bir dava söz konusu olmamış. Sonradan adamın biri gelmiş, "Ben ünlü biriyim, alavere dalavere işlerle uğraşmak istemiyorum. Bununla ilgili Deniz Film ile sorunlar yaşıyorum ve mahkemeliğim. Ama bu süre içerisinde bana izin verirseniz ben usulsüzlükleri düzeltebilirim" diyorum, vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Başka bir şey değil, tamamen mağdur pozisyondayım. Savcı beye izah ettik" ifadelerini kullandı.



'ÇOCUĞUMUZ HAKKI, KİMSE ORAYI YİYEMEZ'

"Ailenizin ilgisi var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şöyle ilgisi var. Deniz Film Ercan Deniz'e ait. Ercan Deniz tarafından benim finanslarımla bu inşaat yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde verilmedi, ben de kendimi korumak amaçlı intifa hakkı aldım sonradan da dava açtım mallarımın bana iade edilmesi için. Sonra da iş başka bir yere gitti, saçma sapan bir boyuta gitti. Bulunduğu noktada ise kendisi beyan etti, "Orası yıkılacak, yıkılsın." Sanki ben yaptım. Sonradan niyetini biliyoruz, yıkılsın ki arsa onun olsun. Böyle bir şey olmayacak, yıkılsa dahi orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, kimse orayı yiyemez.

Olayla ilgili çalışmalar sürerken, yetkililer eklemelerin bulunduğu yapıların durumunu detaylı olarak inceliyor. Yapılan eklemelerin yapı ruhsatına uygun olup olmadığının ve çevre düzenlemelerine etkisinin araştırıldığı bildirildi.