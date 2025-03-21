Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 17 Şubat'ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Deniz bugün anjiyo oldu. Deniz'in eşi Samar Dadgar hastaneden paylaşım yaptı. Dadgar, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" diye yazdı.

Ardından bir açıklama daha yapan Dadgar, "Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda. Merak etmeyin, arayan soran herkese teşekkürler. Sağlığı gayet yerinde, birazdan uyanacak" ifadelerini kullandı.