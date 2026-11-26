Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özcan Deniz, yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uyuşturucuyla hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen sanatçı, soruşturma kapsamında verdiği ifadede de suçlamaları reddetti.

'TELAŞ YOK'

Özcan Deniz, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Telaş yok. Suçsuz ve de bu işlerle uzaktan yakından alakam olmadığı yakında anlaşılacaktır. Sizlerle de paylaşacağım. Biz ekip olarak 'Son Yemek' başarımızın tadını çıkarmaya ve konserlerimizde müzik severlerle keyifli zaman geçirmeye devam ediyoruz. Sevgiler.

Bir not: Dolaşımda bulunan adliye görüntüm ve konuşmam 3 yıl öncesine ait bir görüntüdür. Güncel durumla alakası yoktur. Özcan Deniz."

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında verdiği ifadede 35 yıldır profesyonel sanatçılık yaptığını belirten Özcan Deniz, uyuşturucu kullanmadığını, satışını gerçekleştirmediğini ve satışına aracılık etmediğini söyledi.

Özcan Deniz ise, "Ben Ankara’da 6 çocuklu bir ailede doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatıma devam etmedim. 13-14 yaşından itibaren sanatla uğraşmaktayım. Evliyim, 1 çocuğum var. Halen bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır. Raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.