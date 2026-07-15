Özcan Deniz'in menajerlik ekibi, konser organizasyonlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sanatçının toplu afişlerde kullanılmasına izin verilmeyeceği belirtilirken, bu kurala uymayan organizatörlere iptal ve hukuki süreç uyarısında bulunuldu.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ekibi, organizatörler, menajerler ve işverenlere yönelik dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Özcan Deniz'in anlaşma sağlanan hiçbir organizasyonda toplu afişte yer almayacağının daha önce sözlü ve yazılı olarak bildirildiği hatırlatıldı.

Buna rağmen bazı organizasyonlarda sanatçının toplu afişlerde kullanılmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu durumun kabul edilmeyeceği vurgulandı.

''İKİNCİ KEZ UYARMAYACAĞIZ''

Özcan Deniz'in ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili menajer, organizatör ve işveren dostlarımız; sanatçımız Özcan Deniz'in anlaştığımız hiçbir işte, sözlü ve yazılı olarak da beyan ettiğimiz toplu afişte kesinlikle yer almayacağını belirtiyoruz. Maalesef bazı afişlerde sanatçımızı toplu afişe koyma gibi bir gayretiniz var. Uyarı yaptığımız dostlarımızı ikinci kez uyarmadan konseri tek taraflı iptal edeceğimizi ve hukuki süreci başlatacağımızı üzülerek belirtiyoruz."

Açıklamanın sonunda ise organizatörlere gösterilecek hassasiyet için teşekkür edilerek, bundan sonraki organizasyonlarda bu kurala titizlikle uyulmasının beklendiği ifade edildi.