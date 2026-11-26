İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen geniş kapsamlı 'uyuşturucu' soruşturmasında hakimliğe sevk edilen isimlerin adli durumları netleşirken, serbest bırakılan Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz’in savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan isimlerden şarkıcı Ceylan Kaya 'aklama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Adli kontrolle serbest kalan Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz'in savcılık beyanlarında suçlamaları reddettikleri görüldü.

BURCU ÖZBERK: UYUŞTURUCU MADDE VEYA YEŞİL REÇETELİ İLAÇ KULLANMAM

Savcılıkta verdiği ifadede havalimanında gözaltına alınma sürecini anlatan oyuncu Burcu Özberk, yoğun çalışma temposu nedeniyle gece hayatının olmadığını belirtti. Özberk ifadesinde şunları kaydetti:

"Ben oyuncu olarak çalışmaktayım. Dün Kayseri Havalimanı’ndan saat 21.20 uçağıyla İstanbul Havalimanı’na 23.00 sularında geldim. Burada hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu polis memurları bana söyledi ve gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu’na, sonrasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildim. Uçakta yanımda bulunan bir adet valizim ile cep telefonum polisler tarafından alındı. Sonrasında ise adliyeye sevkim yapıldı. Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yaptırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Ayrıca işimle ilgili dokümanlar da telefonumdadır. Bunlara ihtiyacım vardır."

DENİZ ÇAKIR: REÇETELİ İLAÇLARIM HARİCİNDE HİÇBİR ŞEY KULLANMADIM

İfadesinde yalnızca doktor kontrolünde reçeteli ilaçlar kullandığını vurgulayan oyuncu Deniz Çakır ise, "Cep telefonumu e-SIM kart ile kullanmaktayım. Bu yüzden SIM şifresi bulunmamaktadır. Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam" beyanında bulundu.

ÖZCAN DENİZ: GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR

Yaklaşık 35 yıldır profesyonel olarak sanatla ilgilendiğini ve kalp rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaçlar kullandığını ifade eden Özcan Deniz, suçlamalara tepki gösterdi. Deniz savcılık ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Ben Ankara’da 6 çocuklu bir ailede doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatıma devam etmedim. 13-14 yaşından itibaren sanatla uğraşmaktayım. Evliyim, 1 çocuğum var. Halen bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır. Raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum."

15 KİŞİNİN GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma dosyasındaki diğer şüphelilere yönelik işlemlerin de devam ettiği bildirildi. Dün ek işlemler için emniyete geri gönderilen 14 şüpheli ile dün yakalanarak gözaltına alınan müzisyen Burak Yeter’in de aralarında bulunduğu toplam 15 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü, hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişinin ise arandığı öğrenildi.