Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz, kardeşine yönelttiği suçlamalarla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz’in kazancına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ercan Deniz, bu kez kardeşiyle birlikte para akladıklarını öne sürdü. Ercan Deniz, katıldığı bir TV programında, "Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ben star yönettim ama olmadı" şeklinde ifadeler kullanarak, Özcan Deniz ile birlikte yaşadıkları süreci anlatmıştı.

Ercan Deniz, Özcan’ın vergi kaçırdığına dair daha önce yaptığı iddialara şimdi de para aklama suçlamasını ekledi.

Ercan Deniz, katıldığı bir TV programında Özcan Deniz ile ilgili şunları söyledi; 'Biz Özcan ile kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım. Ben star yönettim ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda hepimiz inceleme altındayız. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bu. Para aklama da suçtur. Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı."