Uzun süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, şubatta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmış, anjiyo olmuştu.

Özcan Deniz geçenlerde de abisi Ercan Deniz hakkında "Evime gelerek beni ve ailemi ölümle tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ercan Deniz ise kardeşinin "Sosyal medya ve basın yoluyla bana psikolojik şiddet uyguladığını" öne sürmüştü.

Her iki taraf da mahkemeye başvurarak karşılıklı korunma talebinde bulunmuştu. Mahkeme, tarafların birbirine yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasaklamıştı.

"ÇOK ÖZLÜYORUM"

Önceki gün de bir magazin programına konuk olan Ercan Deniz, "Özcan'ı özlediniz mi?" sorusu karşısında duygulanarak, "Çok özlüyorum. Abi kardeş olarak sorunumuz yok, hukuki olarak var. Ailece çok yoksulluk çektik. Belki de paraya çok değer verdiğimiz için bilinç kıtlığı yaşıyoruz, bilmiyorum" ifadelerinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

"Bütün aileyi karıştıran küçük kız kardeşim Melek'tir" diyen Deniz, "Özcan ile anlaşma yapıp, bütün malları kendi tarafına alıyor" sözleriyle okları kız kardeşine çevirdi.

"UĞURSUZ SAMAR"

Yayına telefonla bağlanan Kadriye Deniz ise "Biz mutlu bir aileydik. Uğursuz Samar, Özcan'a akıl veriyor. Seni Allah'a havale ettim. Yalvarıyorum rabbime iki oğlum bir araya gelsin" ifadelerini kullandı.