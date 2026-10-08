Özcan Deniz ile 2023 yılında evlenen Samar Dadgar, ailesini yasa boğan haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ın hayatını kaybettiğini belirterek, kendisine ulaşan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti.

"KONUŞABİLECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Samar Dadgar paylaşımında, “Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Dadgar’ın paylaşımının ardından çok sayıda kişi sosyal medyadan taziye mesajlarını iletti. Liam’ın ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile modacı Samar Dadgar, 2023 yılında evlenmişti. Çift, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyordu.