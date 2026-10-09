Şarkıcı Özcan Deniz ile evli olan Samar Dadgar, ailece yaşadıkları acı kaybı sosyal medya hesabından duyurdu. Dadgar, henüz 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
“3 YAŞINDAKİ YEĞENİM LİAM'I KAYBETTİK”
Yaşadığı acıyı paylaşan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullandı:
“Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim.”
Dadgar'ın paylaşımı, sevenlerini üzüntüye boğdu.