Şarkıcı Özcan Deniz ile evli olan Samar Dadgar, ailece yaşadıkları acı kaybı sosyal medya hesabından duyurdu. Dadgar, henüz 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. “3 YAŞINDAKİ YEĞENİM LİAM'I KAYBETTİK” Yaşadığı acıyı paylaşan Samar Dadgar, şu ifadeleri kullandı: “Bu sabaha karşı 3 yaşındaki yeğenim Liam'ı kaybettik. Arayan, soran, acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim. Ancak şu an kimseyle konuşabilecek durumda değilim. Anlayışınız için teşekkür ederim.” Dadgar'ın paylaşımı, sevenlerini üzüntüye boğdu.

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