Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in eşi, İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 3 yaşındaki yeğeni Liam hakkında açıklama yaptı. Daha önce acı haberi duyuran ancak ölüm nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmayan Dadgar, küçük çocuğun bir havuz kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

3 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ HAVUZ KAZASINDA KAYBETTİ

Samar Dadgar, yeğeni Liam’ın ölümüne ilişkin yaptığı son paylaşımda, küçük çocuğu bir havuz kazası nedeniyle kaybettiklerini duyurdu. Acı kaybın ardından ke

ndisine ulaşmaya çalışan, arayan ve mesaj gönderen herkese teşekkür eden Dadgar, yaşadığı üzüntü nedeniyle kimseye yanıt verecek durumda olmadığını belirtti.

“İNSAN BAZEN NEFES ALMAKTAN BİLE UTANIYOR”

Yeğeninin ölümünün ardından yaşadığı derin acıyı dile getiren Dadgar, paylaşımında, “İnanın, insan bazen nefes almaktan bile utanıyor” ifadelerini kullandı.

Kendisini arayan ve mesajlarla destek olan herkese tek tek dönüş yapamadığını belirten tasarımcı, bu nedenle sosyal medya hesabından teşekkür etmek istediğini ifade etti. Dadgar, ailesine iletilen destek mesajlarının kendileri için büyük anlam taşıdığını vurguladı.

AİLESİYLE BİRLİKTE LİAM’I ANDI

Samar Dadgar, ailesiyle bir araya gelerek küçük Liam’ı andıklarını da paylaştı. Yeğeninin ardından kalan hatıraların kendileri için önemine değinen tasarımcı, yaşadıkları kaybın acısını ailesiyle birlikte paylaşmayı sürdürüyor.

İLK PAYLAŞIMINDA ANLAYIŞ İSTEMİŞTİ

Dadgar, 8 Ekim’de yaptığı ilk açıklamada 3 yaşındaki yeğenini kaybettiklerini duyurmuştu. O dönemde ölüm nedenine ilişkin bilgi vermeyen tasarımcı, yaşadıkları acı nedeniyle kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını belirterek kendisini arayan ve soranlardan anlayış istemişti.

Son paylaşımıyla Liam’ın bir havuz kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıklayan Dadgar, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.