Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in gelini Samar Dadgar'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

Kadriye Deniz de oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma kararı aldırıp "Samar'ı dövmedik. Kız da iyi biliyor. Elimiz değmedi. O bize parmak salladı" dedi.

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey için de konuşan Kadriye Deniz, "Kuzey'in ruhunu çaldı. Çocuk onu istemiyordu önce. Sonra kendine alıştırdı. Özcan torunumu bana getirmiyor, bana acı çektiriyor" diye konuştu.

Kadriye Deniz'in açıklamasından sonra Özcan Deniz 'Kızıl Goncalar' dizisinin setinde fenalaştı, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Samar Dadgar ise ateş püskürdü: "Özcan Deniz'e bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım. Asıl o zaman oturun izleyin. Bundan sonra korkun benden."

ÖZCAN DENİZ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Kalp spazmı geçirdiği öğrenilen Özcan Deniz, sağlık durumu ile ilgili sosyal medya üzerinden takipçilerine rahatlatıcı bir açıklama yaptı.

Deniz, "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara, tüm sevenlere teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Sağ olsun doktorum sevgili Bingür Sönmez'in müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" ifadelerini kullandı.