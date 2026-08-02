ÖZCAN DENİZ PLAJA İNMEDİ, EŞİNİN KEYFİ KAÇTI

2023 yılında şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile evlenen Samar Dadgar, Bodrum tatilinde görüntülendi. Gümüşlük'teki bir plajda Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile vakit geçiren Dadgar'ın, gün boyunca çocukla yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Özcan Deniz ise plaja inmeyerek objektiflere yansımadı.