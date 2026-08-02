ÖZCAN DENİZ PLAJA İNMEDİ, EŞİNİN KEYFİ KAÇTI
2023 yılında şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile evlenen Samar Dadgar, Bodrum tatilinde görüntülendi. Gümüşlük'teki bir plajda Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile vakit geçiren Dadgar'ın, gün boyunca çocukla yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Özcan Deniz ise plaja inmeyerek objektiflere yansımadı.
KUZEY İLE YAKINDAN İLGİLENDİ
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Samar Dadgar, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ndeki plajda gününü Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile geçirdi. Bir süre birlikte denizde vakit geçiren ikili, sıcak havanın tadını çıkarırken Dadgar'ın Kuzey'i bir an olsun yalnız bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.
SICAK HAVADA DENİZE GİRMEYİ TERCİH ETMEDİ
Plajda sakin bir gün geçiren Samar Dadgar, yüksek sıcaklığa rağmen denize girmeyi tercih etmedi. Günün ilerleyen saatlerinde şezlonguna uzanarak dinlenen Dadgar, boş vakitlerinde telefonuyla ilgilendi.
ÖZCAN DENİZ PLAJDA GÖRÜLMEDİ
Tatilde eşi Samar Dadgar'a eşlik eden Özcan Deniz ise plaja inmeyi tercih etmedi. Ünlü sanatçı gün boyunca objektiflere yansımazken, plajda yalnızca Samar Dadgar ile oğlu Kuzey'in birlikte geçirdiği anlar görüntülendi.
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