Bir dijital platformda yayınlanacak Son Yemek filmini ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluşturan Özcan Deniz, televizyon projelerine ilişkin soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

“ARTIK HAYATIMDA TELEVİZYON OLMAYACAK”

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde başrol oynayan Özcan Deniz, kendisine yöneltilen dizilerle ilgili soru üzerine aldığı kararı açıkladı. Ünlü oyuncu, “Artık hayatımda televizyon olmayacak” ifadelerini kullandı.

''SİNEMA DAHA ÖZGÜR''

Özcan Deniz, ''Hayatımdan artık televizyonu çıkarttım diyebilirim. O kadar çok parametre var ki tek bir kanaldan cevabı olan bir şey değil. Ben kendi adıma konuşayım. Ekranlarda olmaması gereken hikayelere ben uzak duruyorum. Hayatımdan televizyonu çıkarttım. Bunun nedeni de orada her şeyin sarpa sardığı, istenilen içeriklerin üretilemez olduğunu düşünmekten kaynaklanıyor. Sinema daha özgün bir alan. Televizyon daha dikkatli olunması gereken bir yer.'' diye konuştu.