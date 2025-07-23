Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı ile DEM Parti'nin kurduğu koalisyonun, Türkiye’yi Atatürk’ün milli, üniter, laik devlet modelinden Erdoğan-Bahçeli-Öcalan modeline sürüklediğini savundu.

BAHÇELİ'NİN 2 YIL ÖNCEKİ SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Özdağ, bu modelin, etnik ve mezhepsel kimliklerin siyasallaşmasını hedeflediğini ve Anayasa’nın 66. maddesinin değiştirilerek “Türkiyelilik” kimliğine geçiş yapılmasının planlandığını iddia etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2023’teki “İnşallah Türkiye değişmez” sözlerini hatırlatan Özdağ, Bahçeli’nin bu değişim sürecinin öncüsü olduğunu söyledi.

Öcalan ile yürütülen müzakerelerin durdurulmasını talep eden Özdağ, CHP’yi TBMM’deki komisyona katılmaması konusunda uyardı. İYİ Parti’yi ise katılmama kararı aldığı için tebrik etti.

'MİLLİ FELAKET'

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını “milli felaket” olarak nitelendiren Özdağ, bu yasanın doğayı ve tarım alanlarını yok ettiğini belirtti.

Kamuda tasarruf paketini samimiyetsiz bulan Özdağ, araç alımlarındaki israfı eleştirdi ve ekonomik krizin derinleştiğini vurguladı.

Ahmet Minguzzi cinayetine de değinen Özdağ, katillerin organize suç çetelerinin bir parçası olduğunu ve devletin bu çetelere karşı caydırıcı önlemler alması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi’nin Minguzzi ailesinin yanında olduğunu ifade etti.