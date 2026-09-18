Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyarbakır’da bazı cadde, sokak ve yönlendirme tabelalarının Türkçe ve Kürtçe olarak hazırlanmasına ilişkin Ankara Adliyesi’ne gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ANAYASAYI ÇİĞNİYORLAR

Anayasa’nın 3’üncü maddesine işaret eden Özdağ, kamu hizmetlerinin Türkçe yürütülmesinin zorunlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Anayasa’mızın 3’üncü maddesi çok net bir şekilde Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini ve dilinin de Türkçe olduğunu söyler. Kamu hizmetlerinin Türkçe görülmesi bir zorunluluktur. Ancak bölücü örgütle aynı politik çizgiyi temsil eden siyasi partilerin oluşturduğu belediyeler, yıllardan bu yana Anayasa’yı ve yasaları çiğneyerek ‘çok dilli belediyecilik’ adı altında faaliyette bulunuyorlar.”

Danıştay 8. Dairesi’nin Sur Belediyesi hakkında 2007 yılında verdiği karara değinen Özdağ, şunları söyledi: “Danıştay 8. Dairesi’nin 22 Mayıs 2007 tarihli, Sur Belediyesi ile ilgili alınan kararıyla bu iki dilli uygulamanın yasaklanması ve hem belediye başkanının hem de belediye meclisinin görevden alınması söz konusu olmuştu.

Bu karar hâlâ geçerliyken şimdi Türkiye’nin her yerinde, Güneydoğu Anadolu’da bu tür levhaların ön plana çıkartılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ve bu konuda yargıyı harekete geçmeye davet ediyoruz. Onun için de bu suç duyurusunda bulunduk.”

Muhalefet tepkili iktidar destekliyor

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve örgütün tasfiyesine yönelik Çerçeve Yasa’nın Meclis’te kabul edilmesinin ilk yansıması yön tabelalarında görüldü. Diyarbakır’da bazı cadde, sokak ve yönlendirme tabelaları Kürtçe ve Türkçe olarak iki dilli hazırlanmaya başladı. Uygulamayla kentteki kamusal alanlarda iki dilin birlikte kullanılması dikkat çekti.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, tabelalarda Türkçe dışında dil kullanılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürerek Diyarbakır Valiliğine müdahale çağrısında bulunmuştu. Kürtçe tabelaların kaldırılması yönündeki çağrılara da tepki gösteren AKP’li Galip Ensarioğlu ise “Diyarbakır’daki Kürtçe tabelaları kaldırmak onların haddine değil” demişti.