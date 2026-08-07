Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ dün partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi. PKK’nın katliamlarını hatırlatan Özdağ, Meclis’e sunulan çerçeve yasayı eleştirdi. Özdağ, “Bu oyunun ne olduğu gayet açık ortadadır. Türk, Kürt, Zaza kardeştir, PKK alçak ve kalleştir. Bugün bize bu acıları unutun diyorlar, unutmayacağız” şeklinde konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Apo’ya statü” sözlerini hatırlatan Özdağ şöyle devam etti:

“Biz, Öcalan’a hak ettiği statüyü, yani bebek katili ve vatan haini statüsünü tekrar veriyoruz. Bu yol terörsüz Türkiye’ye mi çıkar, yoksa teröre teslim olmuş Türkiye’ye mi? Peki cezaevlerindeki adli mahkumların suçu ne? Yeterince adam öldürmemeleri mi?”

TÜRKEŞ’E ÇAĞRI YAPTI

YENİ Parti lideri Özgür Özel’e “Muhalefetin bir blok olarak çerçeve yasaya ve yıkıcı, bölücü ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine karşı durmasını, tarihi bir devlet sorumluluğu olarak görüyoruz’ çağrısında bulunan Özdağ, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’e de, “Babanız Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlatmayın” diye seslendi.