Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında açılan davada ilk duruşma tarihinin 11 Haziran’a verilmesine tepki gösterdi. Özdağ X hesabından, “Tutuklu kaldığım 85 günün üzerine 58 gün daha tutuklu kalacağım. Hâkim, ilk duruşmayı 11 Haziran’da vermesinin gerekçesini daha önce müsait ve boş gün olmadığı şeklinde ifade etmiş. 58 gün boyunca 1 saatlik duruşmaya zamanı yokmuş. Bu tutukluluk da bu kadar geç bir duruşma tarihi verilmesi düşman ceza hukuku uygulamasıdır” dedi.

Özdağ şöyle devam etti: “Bir siyasi parti genel başkanını 2,5 ay hapiste tuttuktan sonra bomboş bir iddianame ile önümüzdeki 2 ay daha tek başına hücrede tutmak adalet değildir. Şunu bir kez daha gördük: Ben Ümit Özdağ, Öcalan için rehin tutuluyorum.”

OĞLUNA MESAJ

Oğlu Alp’e de mesaj yollayan Özdağ, “Daha birlikte olacağımız çok diploman törenin olacak inşallah. Sakın üzülme” dedi.