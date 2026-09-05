Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Van'da yaşayan bir gencin ilk maaşıyla kendisine aldığı hediyeyi ve accompanying notu sosyal medya hesabından duyurdu. Özdağ, bu jestin ardından gence teşekkür mesajı yayımladı.

"UMUT IŞIĞI OLMIŞ SAYIN ÜMİT HOCA'M'A"

Genç, hediyeyle birlikte gönderdiği notta şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkenin en doğusunda yaşayan Kürt kökenli bir ailenin çocuğuna bile umut ışığı olmuş Sayın Ümit Hocam'a ilk maaşımla aldığım hediyemdir. Dualarım sizinle hocam. Allah sizinledir."

Özdağ, paylaşımında gencin Türk milliyetçisi olduğunu vurgulayarak, "Van'da yaşayan Türk milliyetçisi bir genç kardeşim ilk maaşı ile bana dolmakalem ve Ayyıldız kolye alarak hediye olarak yollamış. Kutunun içine de küçük bir not yazmış" dedi.

Hediyenin yanı sıra Özdağ, gence yönelik duygularını da dile getirdi: "Var ol değerli kardeşim, gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum."

Özdağ, sosyal medya hesabından hediyenin fotoğrafını paylaşarak, gencin bu jestini kamuoyuyla paylaştı.