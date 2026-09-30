Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon skandalına ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Özdağ, soruşturmanın siyasi ve bürokratik bağlantılarının ortaya çıkarılmasını, SPK Başkanı ve kurul üyelerinin görevden el çektirilmesini istedi. “Ülkemiz aslında fakir değil. Milletimiz fakirliğe ve sefalete mahkum edilmiş durumda. Bu olayda da görüyoruz ki para az değil ama hırsızlar çok kalabalık” diyen Özdağ şöyle devam etti:

"ŞAŞKINIZ"

“Fatma Sayan’la eşinin aldığı 2.2 milyar 05 bin emekli aylığı ediyor. Yaşanan borsa soygunuyla ilgili gerçekler ortaya döküldükçe AK Parti’nin yaşanan ekonomik buhranı aşamayacağı netleşmektedir. 24 yıldır devam eden yanlış ekonomik politikaların son perdesini 10 gündür toplum şaşkınlıkla izliyor. Türk milletinin kaynaklarının nasıl tüketildiği ortadadır. Bu vurgunda zararın tümü, soyguna neden olan sorumluların yurt içindeki ve yurt dışındaki mal varlıklarından karşılanmalıdır.”