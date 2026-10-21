Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Ahmet Eşref Fakıbaba’ya yönelik partisinden ve milletvekilliğinden istifa çağrısını sosyal medya hesabından alıntılayarak destekledi. Özdağ, “Sayın Dervişoğlu’nu ilkeli duruşundan ötürü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Fakıbaba’nın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı döneminde Suriyelilere ilişkin söylediğini belirttiği sözleri de hatırlatan Özdağ, paylaşımında şunları kaydetti: “Tarım Bakanı iken ‘Suriyeliler gitmek isteseler dahi ben göndermem. Tarımı Suriyeliler ile kalkındıracağım’ diyen bir zatın milli bilinci yoktur.”

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.