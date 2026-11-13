Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon yolsuzluğunun ekonomik etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, Türkiye genelinde bütün sektörlerin etkilendiğini belirterek, "İşletmeler bir bir bu girdabın içine çekiliyor" dedi.

Fon yolsuzluğunun büyük bir ekonomik krize yol açtığını söyleyen Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fon Yolsuzluğunun sebep olduğu büyük ekonomik kriz, Türkiye'nin her yerinde ve her sektörde derin bir girdap yarattı. İşletmeler bir bir bu girdabın içine çekiliyor."