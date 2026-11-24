YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, partisinin kuruluş kurultayını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısının ardından ilan edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

-İdari alanlar dışında milletimizin çözüm beklediği her temel alanda liyakatli ve yönetim kadrolarından oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nda sadece birer genel başkan yardımcısı, birer MYK üyesi değil, onlarla eş güdüm içinde çalışacak olan koca koca takımları ilan edeceğiz.

-Dış politikadan ekonomiye, millî eğitimden millî güvenliğe Türkiye'nin çözüm bekleyen tüm alanlarında büyük takımlarla, güçlü takımlarla, liyakatli kadrolarla birlikte milletimizin önüne çıkacağız. Her alana MYK üyesiyle birlikte güçlü bir takım görevlendireceğiz. Parti Meclisimizin tüm birikimini yönetme gücüne dönüştüreceğiz. Perşembe gününden itibaren seçimi nasıl kazanacağımızı ve Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi 86 milyon milletimize arz edeceğiz. Çünkü biz liyakatli kadrolarımızla ve mücadele azmimizle seçimi kazanacak cesarete ve Türkiye'yi yönetecek maharete sahibiz. Herkes emin olsun ki o sandığa varacağız, o seçimi alacağız."

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Özel, "Bu özel günün armağan edildiği çok değerli öğretmenlerimiz aramızda; salona girerken 96 yaşındaki Köy Enstitüsü mezunu Kadriye Önder öğretmenimizin elini Türkiye'deki tüm öğretmenler adına öptüm. Birer emekli öğretmen olan, şimdi kuvvetle ihtimal televizyon başında beni izleyen annemin, babamın ve tüm öğretmenlerin ellerinden öpüyorum" dedi.

"100 BİN ATAMA YAPACAĞIZ"

Özel, şunları kaydetti:

-Nitelikli eğitimi sınıfsal bir ayrıcalık olmaktan, zenginin çocuğunun eriştiği bir ayrıcalık olmaktan çıkaracağız. 1 milyon atanmamış öğretmen var, bunların 100 bini için atama yapacağız.

65 bin uzman çavuşu alıp uygun eğitimleri verip gerekli değerlendirmelerden geçirdikten sonra okullarda güvenlik görevlisi olarak devlet eliyle istihdam edeceğiz ve okul güvenliğini sağlayacağız. 100 bin kadrolu temizlik görevlisi, 75 bin okul hemşiresi, 60 bin sosyal hizmet uzmanı ve 5 bin psikolog ataması yapacağız. Okullarda temiz içme suyu ve bir öğün ücretsiz okul yemeğini vereceğiz.

-Zil çaldığında cebinde parası olanın gidip temiz suyu, sağlıklı suyu alıp kana kana içtiği, yoksulun çocuğunun ağzını gidip tuvalette musluğa dayadığı bu haksızlığa da, parası olanın çift kaşarlı tost yerken olmayanın kenardan baktığı bu haksızlığa da vallahi de billahi de ilk iş son vereceğiz.

-Sözleşmeli öğretmen uygulamasına en kısa sürede son vereceğiz. Öğretmenlerin arasındaki statü farklarını ortadan kaldırıp liyakatle, başarıyla ve kıdemle öğretmenlerin arasına fark girmesine imkân veren doğru, liyakatli bir sistem kuracağız. Atamalarda mülakatı, torpili kaldıracağız.

-Öğretmen maaşının yoksulluk sınırının altına düşmesine ilk elden engel olacağız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Eğitimde kamu önceliğini birinci önceliğimiz yapıp ne yapacaksak bu alana doğru güçlendirmeler yapacak, özel sektörde taban maaş uygulamasını derhâl geri getireceğiz. İki emekli öğretmenin evladı olarak milletimizin önünde YENİ Partimiz adına sözümdür.

-İktidarımızda okullar güvenli, eğitim kaliteli olacak, çalışan kazanacak, okulu bitiren iş bulacak, öğretmenlerimizin tüm sorunları teker teker çözülecek; 24 Kasım Eğitim ve Öğretmenler Günü olacak, Eğitim Bayramı olacak.