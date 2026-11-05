YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadeye çağrılmasına ilişkin, belediye başkanlarına yönelik işlemlerle Kaya'ya uygulanan usul arasında eşitsizlik olduğunu savundu. Özel, "Eğer bu ülkede hukuk varsa herkese eşit işlemeli" dedi.

Özel, eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki Devlet Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İFADEYE DAVET İLE ŞAFAK BASKINLARINI KARŞILAŞTIRDI

Kaya'nın ilk ifadesini de davet üzerine verdiğini söyleyen Özel, beş ay gibi bir sürede servetini artırdığını ve hesabında iki milyarın üzerinde, 3 bin 366 daire alabilecek kadar para bulunduğunu iddia etti.

Buna karşılık 46 belediye başkanının evine şafak baskınları yapıldığını belirten Özel, bu evlerin hiçbirinde söz konusu paranın binde birinin, toplamda ise yüzde 1'inin bulunmadığını savundu. Kaya'nın avukatlarıyla birlikte ifade verip ayrılacağını söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Fatma Hanım davet usulüyle gidecek, çayını, kahvesini içecek. Avukatlarıyla birlikte konforlu bir şekilde ifade verecek ve oradan ayrılacak."

Belediye başkanlarının ailelerinin önünde evlerinden alınmasını, gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını eleştiren Özel, AKP'li kişiler söz konusu olduğunda farklı davranıldığını ileri sürdü. Kimseye zulmedilmesini istemediklerini belirterek bu uygulamaları kamuoyunun vicdanına bıraktığını söyledi.

ERDOĞAN'A FON KRİZİ SORUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon krizine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özel, Erdoğan'ın daha önce olay için münferit değerlendirmesi yaptığını, şimdi ise bir şebeke ve suç örgütünden söz edildiğini belirtti.

Belediyelerin normal hiyerarşisinin suç örgütü yapılanması olarak değerlendirildiğini savunan Özel, belediyecilik hizmeti yapan seçilmiş kişilerin örgüt suçlamasıyla hedef alındığını söyledi. Fon krizinde söz konusu olan yapının AKP ile bağlantılı olduğunu ileri sürerek atamaların altında Erdoğan'ın imzası bulunduğunu iddia etti.

Özel, "Sayın Erdoğan söylesin bakalım. Münferit bir olaymış mı yoksa şebeke miymiş? Suç örgütü müymüş? Bu sorunun Sayın Erdoğan'a sorulmasını ve bir yanıt alınmasını biz de bekliyoruz" dedi.

GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, muhalefete yönelik iddiaların bakanlık eliyle servis edildiğini ve iktidara yakın kanallarda günlerce tartışıldığını öne sürdü. Bu iddiaların birçoğunun iddianamelere dahi girmediğini veya kendileri tarafından çürütüldüğünü savundu.

Yurt dışında villa aldığına ilişkin geçmişte gündeme getirilen iddiayı da reddeden Özel, partisinin para aldığı yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Özel, Ömer Çelik ile fon krizinde adı geçen bir kişinin Bodrum'da birlikte konsere gittiğini gösterdiğini belirttiği fotoğrafı paylaşan gazetecinin gözaltına alınıp tutuklandığını ve 10 yıl gibi bir hapis cezasıyla yargılanacağını söyledi. Başka bir gazetecinin ise haberini doğrulatmak için ulaşma çabalarının taciz olarak nitelendirildiğini belirtti.

Haberi doğrulatmanın gazeteciliğin gereği olduğunu vurgulayan Özel, "Gerçekten bu zor günleri hep beraber aşacağımız, gazeteciliğin gazetecilik gibi yapılacağı, adaletin herkese eşit uygulanacağı bir Türkiye'ye hep birlikte ulaşmayı ümit ederiz" diye konuştu.

"TRUMP'TAN MEDET UMANLAR DÜŞÜNSÜN"

ABD'deki seçimlere ilişkin değerlendirmesinde Özel, Trump'ın desteklediği isimlerin kaybettiğini söyledi. Erdoğan ile Trump'ın birbirlerinden aldıkları güce ve karşılıklı desteklerine güvendiklerini savunan Özel, seçim sonuçlarını gördüğünde insanlığın ölmediğini düşündüğünü ifade etti.

Trump'tan alınan meşruiyetin anlamının sorgulanması gerektiğini belirten Özel, ABD ile yapılan pazarlıklarda verilenlerin milletin cebinden ve kasasından çıktığını ileri sürdü.

"Biz Trump'tan ne iktidar olmak için medet umduk, ne Trump'ın kaybından muhalefet olarak medet umuyoruz" diyen Özel, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Otoriter, popülist liderler için yaprak dökümü sürüyor. Sonbahar bütün dünyayı dolaşıyor. Bu yaprak dökümü sürecek."