Prenses Diana'nın özel aşçısı Darren McGrady, yıllar boyunca kraliyet ailesinin mutfağına dair pek çok anısını paylaştı. McGrady, bu kez Diana'nın özellikle soğuk kış günlerinde severek tükettiği öğle yemeği tariflerinden birini anlattı.

YouTube kanalında paylaştığı videoda prenses için hazırladığı özel çorbanın tarifini açıklayan McGrady, bu yemeği kış aylarında haftada bir kez yaptığını belirtti.

DIANA'NIN KIŞ AYLARINDA TERCİH ETTİĞİ ÇORBA

Prenses Diana'nın sevdiği tarif, kremalı yaban havucu ve elma çorbasından oluşuyor. Parmesan peyniri ve taze frenk soğanıyla hazırlanan özel köpükle servis edilen çorba, hem sıcak hem de doyurucu bir öğle yemeği alternatifi olarak öne çıkıyor. İlk bakışta zahmetli gibi görünse de tarifin hazırlanışı oldukça pratik. Sebzelerin ve elmanın pişirilerek püre haline getirilmesiyle hazırlanan çorba, krema ilavesiyle kıvam kazanıyor.

YABAN HAVUCU VE ELMA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

450 gram soyulmuş ve doğranmış yaban havucu

1 adet Granny Smith elma

1 orta boy soğan

1 çay kaşığı öğütülmüş kişniş

3 su bardağı su

Yarım su bardağı krema

1 küp tavuk bulyon

Tuz ve karabiber

ÜZERİ İÇİN GEREKENLER

Çeyrek su bardağı krema

1 yemek kaşığı rendelenmiş Parmesan peyniri

3 yemek kaşığı doğranmış taze frenk soğanı

1 adet Granny Smith elma

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Öncelikle kalın tabanlı bir tencerede tereyağı eritilir. Doğranmış yaban havucu, elma ve soğan eklenerek yaklaşık 5 dakika sotelenir.

Ardından öğütülmüş kişniş, su ve tavuk bulyon ilave edilir. Karışım, yaban havuçları tamamen yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir.

Pişen malzemeler ocaktan alınarak el blenderiyle pürüzsüz bir kıvam elde edilene kadar çekilir. Sonrasında krema, tuz ve karabiber eklenerek çorba tamamlanır.

PARMESANLI KÖPÜKLE SERVİS EDİLİYOR

Tarifin en dikkat çekici bölümü ise üzerinde kullanılan özel karışım. Bunun için krema, sert tepecikler oluşana kadar çırpılır. Ardından rendelenmiş Parmesan peyniri ve bir yemek kaşığı doğranmış frenk soğanı dikkatlice karıştırılır.

Servis sırasında kasenin tabanına bir miktar taze Granny Smith elma rendelenir. Üzerine sıcak çorba dökülür ve hazırlanan Parmesanlı köpük eklenir. Son olarak kalan frenk soğanları serpiştirilerek servis edilir.